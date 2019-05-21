عمليات نينوى تعلن مقتل 8 عناصر من “داعش”

2019/05/21 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلن

قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، الثلاثاء، مقتل ما يسمى مسؤول الامنية في ولاية

نينوى بتنظيم “داعش” عند محاولته دخول الحدود العراقية، بالاضافة الى سبعة

عناصر من التنظيم.

وقال

الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم قتل القيادي في

داعش ابو غفران المدعو عايد مشعل محمد عوّاد الزبيدي مسؤول الامنية في ولاية نينوى

والذي تقلد عدة مناصب في تنظيم داعش بضربة جوية قرب قرية ام جريس عندما كان يحاول دخول

الحدود العراقية”.





واضاف

الجبوري، “كما تم قتل سبعة دواعش في نفق بضربة جوية في قرية حريش قرب منطقة عين

الجحش غرب الموصل”.

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