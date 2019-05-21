محققو سريلانكا يكشفون عن “أم الشيطان”

2019/05/21 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف المحققون في سريلانكا أن منفذي التفجيرات استخدموا قنابل تعرف باسم “أم الشيطان”، عرف “ داعش” باستخدامها، في مؤشر جديد إلى تورط جهات أجنبية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 258 شخصا.وقال المحققون لوكالة “فرانس برس”، وتابعتها /المعلومة/، إن القنابل التي استخدمت في التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق يوم أحد […]

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