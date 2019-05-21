2019/05/21 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجهت الشرطة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء (21 مايو/ أيار 2019)، اتهامات بالإرهاب للأسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في آذار/ مارس الماضي.وذكرت الشرطة في بيان أنه تم توجيه تهمة التورط في عمل إرهابي إلى برينتون تارانت بموجب المادة “6 أ” من قانون كبح الإرهاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه تهمة الإرهاب رسميا لمنفذ مجزرة كرايست تشيرش وكالة خطوة برس.

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