دولة القانون تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لأعادة الاستحقاقات الانتخابية

2019/05/21 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا إئتلاف دولة القانون تحالف البناء إلى عقد اجتماع طارئ من أجل إعادة الاستحقاقات بعد الانشقاقات الأخيرة في تحالف المحور الوطني.

وقال النائب عن الائتلاف،علي الغانمي، إن "جزءاً من تحالف البناء انفرط كما أن بعض الشخصيات انضمت إلى تحالف القوى برئاسة الحلبوسي "، مبيناً، "أن الأخير منح صوت البناء ليكون رئيساً للبرلمان ، وهو جزء من هذا التحالف ، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع".

ورأى القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار ،حيدر الملا، أن "إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي صعبة جداً ، عازياً ذلك إلى سببين.

وقال الملا إن السبب الأول هو صعوبة الحصول على مئة وستة وستين صوتاً لسحب الثقة عن الحلبوسي ، والآخرهو رفض الاطراف الداخلية للتدخلات الخارجية بشأن العملية السياسية.

وأشار الملا ، إلى أن الحلبوسي يتمتع بعناصر قوة من أبرزها أنه جاء بغطاء وطني ولم يعرف عنه تورطه في قضية طائفية.

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