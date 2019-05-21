شاهد .. محاضرات وبحوث في مجمع الأبرار تناقش رؤية الإمام الحسن عليه السلام

2019/05/21 | 21:00

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محاضرات وبحوث في مجمع الأبرار تناقش رؤية الإمام الحسن "عليه السلام"

احتضنت قاعة مجمع الابرار في بغداد احتفالية بمناسبة ذكرى ولادة

الإمام الحسن المجتبى عليه السلام, تخللها تقديم محاضرات وبحوث سلطت

الضوء على حياته وظروف الواقع الذي عاشه الإمام السبط.....تقرير : قسم الأخبار

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