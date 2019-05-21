2019/05/21 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف المحققون في سريلانكا أن منفذي التفجيرات استخدموا قنابل تعرف باسم “أم الشيطان”، عرف “داعش” باستخدامها، في مؤشر جديد إلى تورط جهات أجنبية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 258 شخصا.وقال المحققون إن القنابل التي استخدمت في التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق يوم أحد الفصح في 21

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محققو سريلانكا يرجحون تورط أجانب في الهجمات ويكشفون عن “أم الشيطان” وكالة خطوة برس.

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