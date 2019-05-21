مجلس كربلاء يفشل في إقالة المحافظ عقيل الطريحي

2019/05/21 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفق مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، في التصويت على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.وقال عضو مجلس محافظة كربلاء رضا السيلاوي لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المجلس اخفق اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية التصويت على إقالة المحافظ عقيل الطريحي على الرغم من حضور ٢٥ عضوا للجلسة”.وأوضح أن “جلسة اليوم أدرج في أعمالها عملية

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