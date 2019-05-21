مفتشية الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته ما يقرب من 12 ألف حبة مخدرة

2019/05/21 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد تجار المخدرات متلبساً بمحاولة تهريب آلاف الحبوب المخدرة في محافظة الأنبار

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