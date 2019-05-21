سفارة العراق في عمّان تساعد طفل عراقي مشلول وفاقد لذويه في العودة الى بغداد

2019/05/21 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسهمت سفيرة العراق لدى الاردن صفية السهيل ،اليوم الثلاثاء، اثر حضورها الى مركز عالم البقاعي للرعاية والتأهيل الشامل ، في اعادة طفل عراقي الى بغداد ، كونه وحيدا ولايوجد احد من عائلته في الأردن ويعاني من شلل رباعي في أطرافه يمنعه من الحركة.

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