بالتفاصيل.. إحباط تهريب طفل خارج العراق وصدمة بهوية المتورط

2019/05/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة من احباط تهريب طفل الى خارج البلاد عن طريق التلاعب بأوراقه الثبوتية بتواطؤ أم الطفل وشخص آخر.

وذكر بيان لمكتب المفتش تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم اكتشاف التلاعب والتزوير نتيجة ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة افادت باصدار جواز سفر لطفل من دائرة شؤون الجوازات في محافظة بغية تهريبه خارج البلاد من قبل شخص انتحل صفة الأب الحقيقي له بمساعدة أم الطفل".وأضاف "الأمر الذي دعا المفتش العام جمال الأسدي الى توجيه مكتبه في مديرية الجنسية والجوازات والإقامة الى متابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بصددها".وأشار الى ان "مكتب تفتيش الجنسية ببغداد بجمع المعلومات وتدقيق السجلات الخاصة بالقضية واكتشف حقيقة اصدار الجواز من دائرة جوازات البصرة بالاعتماد على المستمسكات الثبوتية المقدمة من شخص انتحل صفة والد الطفل، حيث قام بترويج معاملة قدّم فيها هوية احوال مدنية نموذج أصلي مهربة من دائرة أحوال محافظة النجف الأشرف مدرجٌ فيها معلومات الأب الحقيقي ولكن بصورة الشخص منتحل الشخصية، فضلاً عن تقديم الشخص المنتحل للصفة بطاقة سكن مزورة".وتابع البيان ان "مكتب تفتيش الجنسية ببغداد تمكن من كشف جميع خيوط التلاعب والتزوير بالادلة والاثباتات وتحديد أسماء المقصرين، حيث أعد تقريراً خاصاً بالقضية قدمه أمام أنظار المفتش العام ضمنه توصية باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق ضباط الجوازات ودوائر الأحوال التي تم ترويج المعاملة من خلالهم، كما تمت مفاتحة مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لغرض ابطال جواز السفر واقامة دعوى جزائية بحق المواطن منتحل الشخصية".انتهى

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