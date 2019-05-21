في2019 .. توقعات بمزيد من الانكماش في الاقتصاد التركي

2019/05/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 بالمئة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8

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