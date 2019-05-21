صور.. سفارة بغداد في عمان تتسلم طفل عراقي تركه ذووه في مركز لتأهيل المعاقين

2019/05/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السفارة العراقية في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن تسلم الطفل العراقي يوسف باسم جاسم العزاوي من مركز البقاعي التأهيلي للعوق في إربد بعد

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