هواوي تقدم على خطوة جديدة تسر مستخدميها

2019/05/21 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال المدير التنفيذي لشركة هواوي “Huawei Consumer Business Group”، ريتشارد يو، إن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، وقد يدخل السوق في خريف هذا العام.ونقلت قناة “فينيكس” التلفزيونية قوله “من الممكن أن يتم إطلاق نظام التشغيل الخاص بالشركة في خريف هذا العام كأسرع مدة وكأبعد تقدير في ربيع العام المقبل”.وأشار إلى […]

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