وفد من الناجيات الايزيديات و ذويهن يزور رئيس مجلس محافظة نينوى

2019/05/21 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك استقبل رئيس مجلس محافظة نينوى السيد سيدو جتو اليوم الثلاثاء المصادف 21/5/2019وفدا من الناجيات الايزيديات و ذوي المختطفات و المختطفين في عقر داره الكائن في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق” الوفد طالب “جتو” بالمزيد من الاهتمام باوضاعهم الراهنة، وان يتم العمل على ايصال صوتهم الى الحكومة المحلية في […]

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