إقليم كوردستان يطالب بتوحيد رواتب السجناء السياسيين في الإقليم مع أقرانهم في العراق

2019/05/21 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت تسجيل أسماء السجناء السياسيين

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