2019/05/21 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان، إلى اعلان “اضراب سياسي عام”، ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان “من أجل تمام الوصول للانتصار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ردًا على تعثر المفاوضات..



قوى الاحتجاج في السودان تدعو لإضراب عام وكالة خطوة برس.

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