2019/05/21 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1NJeA3-3MdY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تمر ولبن - 2019/5/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تمر ولبن - 2019/5/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).