2019/05/21 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا واضحاً مع انطلاق البرمجة الرمضانية لهذا العام، الغياب اللافت للعديد من نجوم الدراما العرب عن الأعمال الدرامية المصرية، وحضورهم بالمقابل في أعمال أخرى لبنانية أو سورية أو خليجية، واللافت أيضا أن هذا الغياب لا يقتصر على النجوم العرب وحدهم، فهناك العديد من النجوم المصريين أيضا قد سجلوا حضورهم هذا الموسم في أعمال عربية خارج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درة وهند صبري خارج الدراما المصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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