بومبيو: إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي

2019/05/21 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه "من الممكن جدًا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.

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