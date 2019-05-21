2019/05/21 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه "من الممكن جدًا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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