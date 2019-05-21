مقتل قيادي داعشي شارك في إبادة الايزيديين في شنگال

2019/05/21 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى أفاد مصدر استخباري ل”ايزيدي 24″ عن مقتل القيادي بعصابات داعش الإرهابية المدعو ابو غفران على الشريط الحدودي بين العراق و سوريا.المصدر اضاف، إنه وبمعلومات دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية ومن خلال المتابعة المستمرة للزمر المتبقية لتنظيم داعش الإرهابي وجهت طائرات التحالف الدولي ضربات صاروخية على مجموعة إرهابية تتنقل على […]

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