كردستان تُطالب بتوحيد رواتب السجناء السياسيين بالإقليم مع أقرانهم بالمحافظات العراقية

2019/05/21 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حملت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان، كتاباً من رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني إلى بغداد يطلب معادلة رواتب السجناء السياسيين في إقليم

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