إقامة أكبر حفل إفطار جماعى لتدشين حملة لاستكمال بناء مستشفى الأورام بالشرقية الثلاثاء القادم

2019/05/21 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – الشرقية -مصر

ينتظر أبناء محافظة الشرقية تحقيق الحلم الذى طالما طال انتظاره وخروجه إلى النور وتفعيل عمله على أرض الواقع وهذا الحلم يتجسد فى مستشفى أورام الشرقية بطريق هرية رزنة القديم بمدينة الزقازيق .

ومستشفى الأورام التابع لجامعة الزقازيق هو مشروع قومي ضخم تحت الإنشاء يهدف إلى علاج السرطان لجميع الأعمار بالمجان ليس في الشرقية وحدها وإنما في محافظات الدلتاوالقناة وسيناء لتصل خدماته بذلك لأكثر من 36 مليون مواطن مصري ليصبح من أكبر وأهم المشروعات القومية في مصر حالياً.

جدير بالذكر بأن سبق وأن قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بٌتفقد المستشفى وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوريدات الأجهزة الإلكتروميكانيك لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع معهد الأورام، الذي يستوعب 200 سرير، وكلف رئيس الوزراء بالمتابعة الأسبوعية لمراحل إنشاء المشروع.

ومن أجل تحقيق حلم الشراقوة الذى طال انتظاره أعلن عدد كبير من أهالى الشرقية من قيادات القوات المٌسلحة والشخصيات العامة عن تدشين أكبر حملة لاستكمال بناء المستشفى والتٌبرع على حساب رقم 400400 بالبنوك.

كذلك إقامة أكبر حفل إفطار جماعى بساحة أبوخليل بمدينة الزقازيق لتدشين الحملة

وسيكون من خلال الجهات الرسمية للمحافظه وجامعة الزقازيقوالتبرع لصالح المستشفى سيكون على رقم حساب معلن للجميع وموجود فعلا وهو رقم ٤٠٠٤٠٠ فى جميع البنوك زى كل المستشفيات الموجوده فى مصر زى مستشفى ٥٧٣٥٧ولا يوجد ثمة مسؤول عن لم ثمة تبرعات لصالح المستشفى ولن يكون إلا من خلال الرقم 400400 بجميع البنوك .و هذا العمل فكرة أبناء محافظة الشرقية من الشخصيات العامةالمعروفة للجميع و الصحفيين والإعلاميين والرياضيين وأعضاء مجلس الشعب الشراقوة وتحت رعايتهم .





و سيتم تدشين حملة لصالح المستشفى لنخرج بها للنور .ولا يوجد ثمة أهداف شخصية ولا أبعاد سياسية سوى فقط علاج المرضى الذين لايجدون مستشفى تستوعب عددهم وعلاجهم .



وأعلن أهل الخير بأن هذا العمل إنسانى بحت وخالص لوجه الله تعالى ,ولا توجد جهة بعينها أو ثمة كيانات أخرى وراء هذا العمل .

بل السعى بالجهود الذاتية وأبناء الشرقية المخلصين من أجل خروج هذا المستشفى إلى النور وعمله على أرض الواقع فعلياً .

والهدف الأسمى والحلم الكبير هو القضاء على هذا المرض اللعين ,ومساعدة المرضى من مختلف الفئات العمرية فى الشفاء والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية مرة أخرى .

الموضوع منشور بالتزامن مع صحيفة الانباء نيوز للصحفية مني امين

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