الان احتفالية اليوم العربي لكفاءة الطاقة وتنظيم المسابقة المصاحبة حول “أفضل منشأة أعيد تأهيلها لتصبح خضراء”

2019/05/21 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ومعالي الدكتور/ محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي؛ تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الاحتفالية السابعة لليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 بفندق ماريوت– قاعة Salon Vert– القاهرة – جمهورية مصر العربية، وسوف تتضمن فعاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة جلسة خاصة للاحتفال بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول “أفضل منشأة أُعيد تأهيلها لتصبح خضراء” وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري رقم 240 في دورته الثانية عشرة.





تعد إجراءات كفاءة الطاقة من أفضل وسائل توفير الطاقة وتقليل الاستثمارات اللازمة لتأمين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة الدول العربية للحد من اعتمادها على واردات الطاقة أو على البلدان المستوردة للطاقة أو زيادة الصادرات للبلدان المصدرة للطاقة.

يمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته السابعة حدثاًعربياً رفيع المستوى؛ يهدف إلى​التعريف بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، وبناء شراكات وجسور من التعاون في المنطقة العربية، مع استعراض لآخر التطورات على المستوى التقني والأكاديمي في مجال كفاءة الطاقة.





يتوقع أن يشارك في فعالياته كبار المسؤولين من وزاراتالكهرباء بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة،فضلاً عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية، مما سيعطيه بعداً استراتيجياً وصبغة عربية.

تُقام هذه الدورة تحت عنوان “طاقة أوفر..



مستقبل أخضر” وتتضمن فعالياتها جلسة حوار رفيعة المستوى إلى جانب توزيع جائزة مسابقة “أفضل منشأة أُعيد تأهيلها لتصبح خضراء“.

صرَح بذلك سعادة الدكتور/ كمال حسن علي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، كما أشاد بالترتيبات التي تقوم بها حالياً إدارة الطاقة “أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء”،

وفي هذا الإطار تم اختيار الفائز بالمسابقة الذي سيستلم جائزته يوم 21 مايو 2019.

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