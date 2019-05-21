الداخلية تضبط خليتين إرهابيتين وتقضي علي ١٦ من عناصرها

2019/05/21 | 21:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

( القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية فى توقيت متزامن بالعريش ومصرع 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات )تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وإستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش .حيث حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابى والعثور بحوزتهم على ( 8 بندقية آلية ، 1 بندقية FN ، 3بندقية خرطوش ، 3 عبوة متفجرة ، 1 حزام ناسف ) .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .

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