إعتقال ٤٦ مطلوبا بينهم اثنان بتهمة الإرهاب في النجف

2019/05/21 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

أعلنت

مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف، الثلاثاء، إعتقال ٤٦ مطلوبا بينهم اثنان بتهمة

الإرهاب.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز الاستخبارات

وخلال ممارسات أمنية ومعلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على ٤٦ مطلوبا وفق مواد قانونية

مختلفة”.

وأضافت

المديرية، أنه “تم القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب والقاء القبض

على ٨ متهمين مطلوبين وفق المادة ٤٠٦، واثنين مطلوبين وفق المادة ٢٨ مخدرات كما القت

القبض على ١٧ متهما مطلوبا وفق المادة ٤٣١ ق.ع “.

واوضحت

انه “القي القبض على ٩ متهمين وفق المادة ٢٣٤ واثنين وفق المادة ٤٤٣ وواحد وفق

المادة ٤٢٣ “، مبينة “كما القي القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٢٣٨ واخر

وفق المادة ٢٨٩ والمادة ٤٤٤ والمادة ٤٢٢ والمادة ٤٤٠ من قانون العقوبات”.

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