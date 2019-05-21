موجة حر قوية تضرب مصر ودولا عربية

2019/05/21 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن موجة حارة ستضرب البلاد، حيث نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعه الشمس، إذ لم تشهد مصر مثل هذه الموجة منذ بداية الموسم.وقال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا […]

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