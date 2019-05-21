وسائل اعلام: وفد عراقي رسمي يصل طهران حاملاً مبادرة رسمية لانهاء الازمة بين ايران واميركا

2019/05/21 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، بوصول وفد عراقي رسمي إلى العاصمة الإيرانية طهران، ويحمل مبادر...





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