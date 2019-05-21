2019/05/21 | 22:02

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ضبط عجلة محملة بأدوية مهربة والعثور على اكداس للعتاد في الموصل

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بمحافظة نينوى، اليوم

الثلاثاء، ضبط أدوية مهربة، والعثور على أكدس للعتاد، في مدينة

الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان ، أنه " ً استنادا إلى معلومات استخبارية

دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات والأمن في نينوى، من ضبط

عجلة محملة بشحنة أدوية مهربة غير مكمركة لا تصلح للاستعمال البشري،

بمنطقة حي الزهراء، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".



وأكدت

المديرية، "اعتقال سائق العجلة، ومصادرة شحنة الأدوية من قبل

المفارز المديرية".



ولفت البيان، إلى أن "مفارز المديرية، عثرت على

أكداس للعتاد في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، من مخلفات عصابات

داعش الارهابية يحتويان على حزامين ناسفين، وأربع رمانات يدوية، و9

صواريخ sbg9 ،((و4 حشوات دافعة، إضافة إلى اعتدة أخرى مختلفة

الأنواع، وتم رفع المواد ميدانيا بدون حادث".

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