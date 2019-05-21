2019/05/21 | 22:02

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انتحار فتاة باطلاق النار على نفسها في الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتحار فتاة داخل منزلها باطلاق

النار على جسدها في محافظة الديوانية.

وقال المصدر ، ان" فتاة انتحرت داخل منزلها في قضاء الحمزة الشرقي

بمحافظة الديوانية، باطلاق النار على جسدها بواسطة مسدس.واضاف، ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل الجثة الى

دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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