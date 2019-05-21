الخارجية البريطانية: عدد المسيحيين في العراق تقلص من 1.5 مليونا الى 120 الفا

2019/05/21 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الثلاثاء، خلال إستقباله في مكتبه رئيس أساقفة ابرشية أربيل للكلدان الكاثوليك بإقليم كردستان، المطران بشار متي وردة، ان أعداد المسيحيين في العراق قد تقلص خلال الـ15 سنة الماضية من 1.5 مليون الى 120 الف مسيحي.وأضاف هانت في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن آلاف المسيحيين […]

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