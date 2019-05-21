المسعودي: شركة استثمار ألبان ابو غريب فاقدة للأهلية ومخالفات كثيرة بالجامعة الامريكية

2019/05/21 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة حسن المسعودي، عن ابرام عقد مع شركة فاقدة للأهلية لتأهيل معمل البان أبو غريب، فيما اعلن تفاصيل دقيقة عن مخالفات بناء الجامعة الامريكية في العراق.

وقال المسعودي في مؤتمر صحفي، عقده داخل مبنى مجلس النواب، حضره مراسل {الفرات نيوز} ان اللجنة التحقيقية المشكلة من مكتب المفتش العام اوصت بحذف ابرام عقد المشاركة مع شركة {مكاكوناين} التركية، ومع ذلك تم ابرام العقد رغم ان جميع التقارير اثبتت عدم رصانة هذه الشركة بالإضافة الى التقرير الأخير المسجل للشركات بان هذه الشركة تم تصنيفها؛ لذلك الموضوع يتطلب وقفة لان معمل البان أبو غريب من العلامات التجارية المعروفة عالميا".وأشار الى" امتلاك جميع الأدلة والوثائق والأوراق على عدم مقدرة هذه الشركة على تأهيل معمل البان أبو غريب".وكان المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية محمد جبار التابعة لوزارة الصناعة، كشف في اذار الماضي، إن شركة {مكاكوناين} التركية حصلت على عقد استثمار معمل البان ابو غريب، مبينا ان الشركة ستتولى تشغيل المعمل لمدة 15 عاما.وعن انشاء الجامعة الامريكية في العراق أوضح عضو لجنة التعليم النيابية" نحن كممثل عن اللجنة نرى بان هذه الجامعة تم تسميتها بمسمى مشابه لجامعة شيدت في السليمانية بإقليم كردستان"، مبينا" انها يجب ان تكون تسمية عالمية، بالإضافة الى الشوائب والمخالفات الكثيرة التي رافقت استحداث هذه الجامعة ابتداءا من تقديم الهيأة المؤسسة مرورا بالإمكانية المادية للأبنية والاستثمارات، وجميعها مخالف للقانون وهي مثبتة بوثائق أرسلت الى وزارة التعليم العالي".وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق السابق العيسى أعلن، في الـ6 من آذار 2017، عن الشروع بخطوات تأسيس الجامعة الأمريكية في العاصمة بغداد.وحول المؤشرات التي وضعت على الكلية التربوية المفتوحة قال المسعودي" الكلية التربوية المفتوحة تتضمن قانون وهو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي لا يزال ساري المفعول الى اللحظة وهو يثبت بان {75%-80%} من إيرادات هذه الكلية تذهب اليها لتطوير منشئاتها".ونوه الى" تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية ليتم اعطائهم الموافقة لإكمال الدراسات العليا، واثناء البحث جدت اللجنة ان الأبنية هزيلة وقديمة، واثبت انه منذ تأسيسها الى يومنا هذا لم تشهد أي تطويرا مما يثير علامات استفهام عن مصير الأموال"، مشيرا" سؤالنا الذي سنحقق فيه عن مصير الأموال التي تم تخصيصها من إيرادات الطلبة لتطوير البنى التحتية للكلية".واصدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في 1998 قراراً انه، إستنادًا إلى أحكام الفقرة {أ} من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:أولاً – أ – تؤسس في وزارة التربية كلية تسمى {الكلية التربوية المفتوحة}، تعتمد أسلوب التعليم عن بعد للمعلمين، للحصول على شهادة جامعية أولية {البكالوريوس التعليمي أثناء الخدمة} المعادلة للشهادة الجامعية الأولية التي تمنحها الجامعات العراقية الحكومية .ب – تتمتع الكلية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، وتكون الدراسة فيها لقاء أجور.انتهى

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