شرطة النجف تنفي خبر اغتيال قائدها اللواء علاء غريب الزبيدي

2019/05/21 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة النجف الاشرف، خبر اغتيال قائدها اللواء علاء غريب.وقالت القيادة في بيان صحفي ” لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية بشأن اغتيال قائد شرطة المحافظة اللواء علاء غريب الزبيدي”.وكانت وسائل اعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبر اغتيال اللواء الزبيدي.

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