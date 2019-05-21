لكل خيمة من خيم النازحين قصة،”ايزيدية” تلتقط 15 الف صورة لـ “معاناة، افراح وأحزان” النازحين

2019/05/21 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال بالرغم من قسوة حياة النزوح ومعاناتها وبالرغم من عدم توفر ابسط مقومات الحياة في المخيمات الا ان النازحين الايزيديين لم يستلموا للظروف وتحدوها ومارسوا حياتهم اليومية حتى ان واجهوا الصعوبات، والشابة الايزيدية “نيسان” مثال لذلك، فهي توثق تفاصيل الحياة اليومية في مخيم كبرتو بحلوها ومرها بأفراحها وأحزانها من خلال عدسة كاميرتها […]

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