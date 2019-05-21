أنواء كوردستان تعلن نسب الأمطار وارتفاع بدرجات الحرارة

2019/05/21 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن كمية الامطار التي هطلت في مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال الـ 12 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان لها، ان الاجواء في مدن ومحافظات الاقليم يوم غد الاربعاء ستكون صافية مع ظهور بعض قطع الغيوم، مشيرة الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح.

واشارت الى ان كميات الامطار التي هطلت خلال الـ 12 ساعة الماضية كانت كالتالي:

سميلان 1.4 ملم

ميركسور 1.0 ملم

بارزان 2.2 ملم

جومان 4.0ملم

حاجي عمران 3.4 ملم

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