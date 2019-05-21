الخارجية البريطانية: تراجع عدد المسيحيين بالعراق من 1.5 مليون الى 120 الف شخص

2019/05/21 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الثلاثاء، بأن أعداد المسيحيين قد تقلص خلال الـ15 سنة الماضية من 1.5 مليون الى 120 الف

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