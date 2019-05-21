2019/05/21 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية اليوم الثلاثاء التوصيات التي تبنتها ورشة معالجة أزمة السكن.وقال عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني في

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