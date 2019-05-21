2019/05/21 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الشباب والرياضة، إحمد رياض، اليوم الثلاثاء، تفاصيل زيارته الى اسبانيا والاتفاق على آلية عمل مشتركة مع نادي ريال مدريد الاسباني والاندية الاخرى.وقال رياض، في بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى ان “الزيارة جاءت بدعوة من نادي ريال مدريد واسفرت عن نتائج مثمرة وتم الاطلاع على الامور الفنية ومتابعة الانشطة في الاندية الاسبانية والاتفاق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب تعلن إتفاقاً مع ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب تعلن إتفاقاً مع ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب تعلن إتفاقاً مع ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).