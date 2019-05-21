النجف:اعتقال 46 مطلوباً بينهم اثنان بتهمة الارهاب

2019/05/21 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف، الثلاثاء، إعتقال ٤٦ مطلوبا بينهم اثنان بتهمة الإرهاب.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز الاستخبارات وخلال ممارسات أمنية ومعلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على ٤٦ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة”.وأضافت المديرية، أنه “تم القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب والقاء القبض على

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