2019/05/21 | 22:33

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مكتب رئيس الوزراء: خروج المركبات من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون ابتداءً من الخميس

اعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن السماح

للمركبات بالخروج من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون

اعتباراً من الخميس المقبل.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي ، إنه "سيسمح للعجلات بالتنقل

ضمن توقيتات فتح المنطقة الخضراء بالخروج من ساحة الفارس العربي

باتجاه شارع الزيتون اعتبارا من بعد يوم الخميس بعد رفع كافة

التجاوزات التي كانت متواجدة على نفق الزيتون واقواس ساحة اكيتو

للاحتفالات".

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