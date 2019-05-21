2019/05/21 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ائتلاف دولة القانون يؤكد دعمه لمشاريع القوانين التي تلبي متطلبات المواطن

عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية مساء اليوم الثلاثاء

اجتماعا برئاسة نوري المالكي .

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان ان الاجتماع

الذي حضره وزير التعليم العالي ورئيس الكتلة وعدد من النائبات

والنواب , تم خلاله بحث ومناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية ،

فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة نتيجة الازمة بين امريكا

وإيران ، بالاضافة الى مشاريع القوانين المطروحة على مجلس

النواب والموقف منها .



وأعرب ائتلاف دولة القانون خلال الاجتماع

حرصه البالغ على دعم مشاريع القوانين التي تلبي متطلبات المواطن

سيما قانون البنى التحتية من اجل المضي في إعمار المدن وتقديم

الخدمات وتوفير فرص العمل ، فيما ابدت الكتلة استعدادها لدعم جهود

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانجاح عمل الوزارة والنهوض

بواقع التعليم في البلاد .



كما تم التأكيد على رؤية ائتلاف دولة

القانون فيما يخص الازمة التي تشهدها المنطقة ، ودعوة أطراف الازمة

الى الجلوس على طاولة الحوار واتباع الطرق السلمية في إنهاء فتيل

الأزمة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون يؤكد دعمه لمشاريع القوانين التي تلبي متطلبات المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون يؤكد دعمه لمشاريع القوانين التي تلبي متطلبات المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).