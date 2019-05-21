بالصور.. فتاة تخفي جثة والدتها 5 أشهر لسبب لا يخطر على البال

2019/05/21 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أخفت فتاة من قرية تُدعى "ميتكيف" في أوكرانيا، جثة والدتها بعد موتها لمدة 5 شهور، بهدف الحصول على راتب الأخيرة التقاعدي.

واعترفت الفتاة للشرطة أنها غلفت جثة والدتها مع أمتعتها ببطانية، ووضعتها داخل قبو منزلها، ثم تظاهرت أمام الجيران والأقارب بأنها على قيد الحياة، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.وقالت الفتاة إنها فعلت ذلك، للحصول على الراتب التقاعدي لوالدتها المتوفاة مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت مفوضةً بتوكيل منها قبل وفاتها بتقاضيه نيابةً عنها، مبينةً أنها فعلت ذلك لأنها لم يكن لديها المال لتحمل تكاليف جنازة أمها عند وفاتها.واحتجزت الشرطة الأوكرانية الفتاة، التي لم يكشف عن اسمها، بتهمة الاحتيال والتزوير، بالتظاهر أن والدتها على قيد الحياة لتحصل على مستحقاتها التقاعدية.ومن المقرر أن تُواجه عقوبة العمل الإصلاحي لمدة عامين، وستضطر إلى سداد أموال التقاعد للدولة.انتهى

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