النفط يرتفع بفعل تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

2019/05/21 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.و بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولارا للبرميل مرتفعة 21 سنتا أو […]

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