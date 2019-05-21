ستظل الوحدة اليمنية المنجز العملاق

2019/05/21 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله صالح الحاج- اليمن

لم تكن الوحدة اليمنية طفرة فجائية بين عشية وضحاها حتى تضمحل وينطفي نورها الوضاء في غمضة طرف عين كلمح البصر نورها الوضاء

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