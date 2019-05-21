روحاني: ترامب تراجع عن تهديداته لإيران

2019/05/21 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن نظيره الأميركي دونالد ترامب، تراجع عن

تهديداته لطهران “بعدما حذره مساعدون عسكريون من خوض الحرب مع إيران”.

وانتقد

روحاني، في خطاب بثه التلفزيون، من وصفهم بالسياسيين المبتدئين وذوي الأفكار الساذجة

في الإدارة الأميركية، قائلا إن “وحدة الأمة الإيرانية” غيرت قرار ترامب

بشأن الحرب.

وشدد

روحاني على رفض بلاده إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما قال ترامب إن

إيران هي من ستدعو وستطلب إجراء مفاوضات “عندما تكون على أتم استعداد” لذلك.

وصعدت

طهران وواشنطن الحرب الكلامية بينهما خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تشديد الولايات

المتحدة للعقوبات بهدف دفع إيران لتقديم تنازلات تزيد عن بنود اتفاقها النووي المبرم

2015.

وفي

مايو 2018، سحب ترامب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته إيران والقوى العالمية، وأعاد فرض

العقوبات الأمريكية على إيران العام الماضي وشددها هذا الشهر.

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