ضبط أدوية مهربة والعثور على أكداس للعتاد في الموصل

2019/05/21 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

المديرية العامة للاستخبارات والأمن بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، ضبط أدوية مهربة،

والعثور على أكدس للعتاد، في مدينة الموصل.

وذكرت

المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استناداً إلى معلومات

استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات والأمن في نينوى، من ضبط عجلة محملة

بشحنة أدوية مهربة غير مكمركة لا تصلح للاستعمال البشري، بمنطقة حي الزهراء، في الجانب

الأيسر لمدينة الموصل”.

وأكدت

المديرية، “اعتقال سائق العجلة، ومصادرة شحنة الأدوية من قبل المفارز المديرية”.

ولف

البيان، إلى أن “مفارز المديرية، عثرت على أكداس للعتاد في الجانب الأيمن لمدينة

الموصل، من مخلفات عصابات داعش الارهابية يحتويان على حزامين ناسفين، وأربع رمانات

يدوية، و9 صواريخ sbg9))، و4 حشوات دافعة، إضافة

إلى اعتدة أخرى مختلفة الأنواع، وتم رفع المواد ميدانيا بدون حادث”.

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