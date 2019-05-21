التخطيط: بدء الاستعدادات العملية لتفيذ التعداد العام للسكان

2019/05/21 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان نوري صباح الدليمي، عن بدء الاستعدادات العملية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال شهر تشرين الأول من العام المقبل 2020، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ التعداد في توقيته بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

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