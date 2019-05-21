2019/05/21 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية ان شرطة المحافظة تواصل عمليات الدهم والتفتيش في تنفيذ اوامر القبض القضائية بحق المطلوبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. إلقاء القبض على 13 مطلوبا للقضاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. إلقاء القبض على 13 مطلوبا للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).