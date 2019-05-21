2019/05/21 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركز الاعلام الرقمي DMC، وجود صفحة مزيفة جديدة باسم الصفحة الرسمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقوم بخداع العراقيين من خلال الطلب منهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الإعلام الرقمي ينوه عن صفحة مزيفة باسم حاكم دبي تحتال على العراقيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الإعلام الرقمي ينوه عن صفحة مزيفة باسم حاكم دبي تحتال على العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).