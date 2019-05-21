2019/05/21 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن ارتداء نظارات تمنع الضوء الأزرق قبل النوم قد تساعد في الحصول على ليلة نوم جيد بعد أسبوع واحد فقط من هذا الاجراء.ويمكن أن يؤثر التعرض للشاشات الساطعة، خاصة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، على ساعة الدماغ وإنتاج هرمون النوم “الميلاتونين”.ويقول الخبراء إن السبب في ذلك هو الضوء الأزرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتداء النظارات الشمسية في السرير يحسن نوعية النوم خلال أسبوع فقط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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