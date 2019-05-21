2019/05/21 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية الدكتورة زيبيله غورليتز نوفاكوفيتش إنه يمكن للمرأة مواجهة آلام الحيض بوضع الزجاجة أو القِربة الساخنة على البطن، وقالت إن السخونة تساعد على إرخاء العضلات المتقلصة وتخفف الألم.وشددت على ضرورة ألا تزيد درجة حرارة الزجاجة أو القِربة عن 40 درجة مئوية، مضيفة أن هذه الحركات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلام الحيض الشديدة والمتكررة قد تؤدي إلى العقم وكالة خطوة برس.

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